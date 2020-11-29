В Нигерии террористы убили 70 фермеров
По меньшей мере 70 фермеров были убиты 28 ноября на северо-востоке Нигерии исламистами из группировки "Боко харам".
Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В минувшую субботу поступили данные о 43 погибших, однако по прибытии на место стало понятно, что убиты 70 человек", - заявил губернатор штата Борно Бабаганан Умара Зулум. Он посетил в воскресенье село Забармари, рядом с которым расположены рисовые поля, где исламисты убили работавших там людей.
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