В Японии на фоне роста заражений COVID представили бесконтактные лифты

В Японии производители Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric представили модели лифтов, для вызова которых и передвижения на них требуется нажатие кнопок, что будет способствовать снижению риска заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала NHK, "коммуникацию" между пассажиром и лифтом от компании Hitachi можно осуществлять при помощи приложения для моментального обмена сообщениями LINE или же сканируя специальный QR-код, размещенный у кабины лифта. Пассажир может выбрать нужный этаж с персонального смартфона, не касаясь кнопок.

Mitsubishi Electric представила лифт, который способен автоматически вызываться и отвозить человека на необходимый ему этаж. Однако происходить это будет только в том случае, если данные о пассажире будут предварительно занесены в систему при помощи специального приложения для смартфона.

С прошлой недели Япония регулярно обновляет антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране составляет 148 272 человека, умерли 2 133, выздоровели 122 550 человек.