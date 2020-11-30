В Кабуле произошел взрыв

Два человека получили ранения в понедельник в результате подрыва фугаса, заложенного у одной из улиц в столице Афганистана.

Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на афганскую полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Взрыв был направлен против автомобиля полиции. Однако пострадавшие - гражданские лица. В ноябре, отмечает телеканал, в Кабуле произошли уже 10 взрывов с использованием магнитных мин и ракет.