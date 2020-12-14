Один человек пострадал при крушении вертолета в Панаме
Один человек пострадал при крушении вертолета, которое произошло на северо-западе Панамы. Об этом в воскресенье сообщило управление гражданской авиации республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Утром воскресенья воздушное происшествие с участием вертолета было зафиксировано в округе Чангинола (северо-западная провинция Бокас-дель-Торо)", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что пилот был доставлен в больницу. Представители ведомства уже находятся на месте крушения вертолета.
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