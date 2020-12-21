Суд Гонконга признал конституционным указ о запрете масок для демонстрантов

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в понедельник признал конституционным прошлогоднее решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций, вызвавшее много споров. Об этом сообщила радиостанция RTHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тем самым было пересмотрено предыдущее решение Верховного суда, который в ноябре прошлого года признал нововведение "не соответствующим основному закону", выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая.

Группа из 25 бывших оппозиционных законодателей в судебном порядке пыталась оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций. Этот указ вступил в силу с 5 октября 2019 года и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном тогда массовыми протестами.

Нововведение вызвало множество юридических споров. Распоряжение о масках было принято без согласования с Законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Нарушение запрета о масках могло повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).