Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"(Китай говорит - ИФ), что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - сказал глава МИД Украины в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.