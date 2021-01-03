Двое французских военных погибли в ходе операции в Мали в субботу. Как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Согласно сообщению, автомобиль, в котором находились военнослужащие, был поражен самодельным взрывным устройством во время операции в районе Менака.

В результате атаки ранения получил третий военнослужащий, его жизни ничего не угрожает.