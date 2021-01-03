В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта

Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что с 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами.

"В связи с необходимостью контроля над эпидемией коронавируса, штабом по предотвращению распространения инфекции было принято решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами", - говорится в распространенном штабом уведомлении.