В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта
Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что с 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами.
"В связи с необходимостью контроля над эпидемией коронавируса, штабом по предотвращению распространения инфекции было принято решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами", - говорится в распространенном штабом уведомлении.
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В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта
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