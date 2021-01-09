Регулятор Бразилии получил запрос на экстренное применение оксфордской вакцины от COVID-19

Научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz), на базе которого планируется производить вакцину от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета, обратилось за разрешением на экстренное использование данного препарата. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Anvisa получило в пятницу, 8 января, запрос на временное разрешение на экстренное использование оксфордской вакцины в порядке эксперимента", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Как уточняется, Fiocruz просит разрешить применение 2 млн доз препарата, произведенных на фабрике индийской фармацевтической компании Serum. Отмечается, что регулятор уже приступил к рассмотрению документов и рассчитывает завершить процесс в течение 10 дней. Ранее в пятницу за аналогичным разрешением обратился сан-паульский Институт Бутантан, на базе которого организовано национальное производство вакцины от коронавируса CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

В начале декабря Anvisa опубликовало перечень минимальных требований для допуска вакцин от коронавирусной инфекции к экстренному применению на территории страны. В соответствии с методическими указаниями регулятора такое временное разрешение может быть выдано исключительно на период действия режима ЧС в сфере здравоохранения. За ним могут обратиться зарегистрированные в Бразилии партнеры иностранных производителей.

При этом обязательным условием для такого разрешения является проведение на территории Бразилии третьей стадии клинических испытаний вакцины-кандидата. Исследование китайской вакцины CoronaVac в стране уже завершилось, препарат AstraZeneca, а также вакцины американской Pfizer и Janssen-Cilag, которая является фармподразделением компании Johnson & Johnson, по-прежнему проходят испытания. Кроме того, южноамериканская страна участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.

Накануне в Минздраве заявили о том, что в первую очередь планируют закупать вакцину на внутреннем рынке. На данный момент в стране локализовано производство препаратов Sinovac Biotech и AstraZeneca. В ближайшие дни партнер Российского фонда прямых инвестиций - фармацевтическая компания Uniao Quimica - планирует также начать производство в Бразилии российской вакцины "Спутник V".