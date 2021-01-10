В Японии из-за снегопадов погиб один человек

По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По его данным, большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Между тем власти префектуры Ниигата призвали Силы самообороны Японии направить к ним отряд военнослужащих для очистки от снега крыш домов престарелых, которые могут обрушиться под весом осадков. Кроме того, руководство префектуры Фукуи попросило военных помочь с ликвидацией автомобильного затора, в котором из-за снегопада застряли более 500 транспортных средств.

Непогода в Японии продолжается с середины текущей недели. Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.