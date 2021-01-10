В Кабуле произошел взрыв
По меньшей мере три человека, в том числе представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан, погибли в результате подрыва бомбы в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Tolo News.
По данным телеканала, еще один человек получил ранения. Афганские власти обвинили во взрыве радикальное движение "Талибан".
Других подробностей не приводится.
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