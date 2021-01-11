Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в понедельник в Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее оценкам, эпицентр находился на расстоянии 152,6 км к северу от города Рутенг. Очаг залегал на глубине 618 км.