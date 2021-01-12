Ford прекращает производство легковых автомобилей в Бразилии

Другие страны 12 января 2021 03:02 (UTC+04:00)
Ford прекращает производство легковых автомобилей в Бразилии

Американский автоконцерн Ford закрывает свои фабрики по производству легковых автомобилей в Бразилии. Об этом говорится в заявлении на сайте представительства автогиганта в крупнейшем южноамериканском государстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ford больше века присутсвует в Южной Америке и в Бразилии и понимает, что это очень трудные решения, однако они необходимы для построения здорового и устойчивого бизнеса", - приводит пресс-служба концерна слова его главы Джима Фарли. "С прекарщением производства в Бразилии мы меняем бизнес-модель на более гибкую и рациональную", - говорится в заявлении.

Как уточняется, Ford до конца года закроет три автозавода: в Камасари (северо-восточный штата Баия), Таубате (юго-восточный штат Сан-Паулу) и Оризонти (северо-восточная Сеара), на которых в совокупности трудятся около 5 тыс. человек. Продолжит работу в Бразилии местный центр разработок и испытательный полигон Ford и штаб-квартира.

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