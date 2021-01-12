Следователи получили запись переговоров с экипажем разбившегося в Индонезии Boeing

Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море. Об этом сообщает во вторник новостной портал Detik со ссылкой на замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили запись, проверим, попытаемся установить, присутствует ли что-то странное в переговорах", - указал представитель ведомства. Вместе с тем он признал, что "ее продолжительность недолгая, поскольку крушение произошло через несколько минут после взлета". Замглавы комитета также подчеркнул, что следствие не планирует пока публиковать запись переговоров в открытых источниках.

Спасатели во вторник возобновили поиски жертв крушения, а также черных ящиков лайнера.