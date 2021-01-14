Сухогруз под флагом Панамы терпит бедствие в Филиппинском море

Сухогруз Young Feng под флагом Панамы терпит бедствие в Филиппинском море. Как сообщил в четверг портал Maritime Bulletin, специализирующийся на вопросах безопасности международного мореплавания, сначала судно подавало сигналы SOS, а потом сильно накренилось и стало тонуть, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время, отмечает портал, сухогруз находится в районе, удаленном примерно на 650 км к юго-востоку от острова Окинава. Экипаж из 22 человек (14 граждан КНР и 8 из Бангладеш) покинул борт, перебравшись на спасательную шлюпку. Корабль береговой охраны Японии отправлен к месту происшествия.

Сухогруз Young Feng находится в управлении китайской компании DALIAN CHAIN STAR SHIP MANAGEMENT. Он выполнял рейс с грузом древесины по маршруту из Папуа - Новой Гвинеи в Китай. Причиной катастрофы, предположительно, стало смещение груза.