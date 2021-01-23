В Мексике заявили, что фирмы не получали разрешения на импорт вакцин от коронавируса

Власти Мексики пока не выдали ни одного разрешения частным компаниям для закупки вакцин от коронавируса за рубежом и их последующей продажи в республике. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта комиссия сообщает, что до настоящего времени нет частных компаний, получивших разрешение на приобретение вакцины против ковида за границей с целью ее импорта и продажи на национальной территории", - указывается в документе. В нем также отмечается, что Cofepris получила информацию о незаконном сбыте через социальные сети вакцины американской компании Moderna, не имеющей регистрации в стране. "Любая вакцина от ковида, которая продается через интернет, социальные сети, аптеки, больницы и пункты сбыта в Мексике представляет угрозу здоровью из-за своего сомнительного происхождения", - подчеркивается в заявлении.

Власти республики ранее одобрили применение препаратов американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Мексиканский регулятор в настоящее время рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование российской вакцины "Спутник V". Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявлял, что все жители страны получат возможность привиться бесплатно.

В пятницу глава государства сообщил, что правительство разрешит региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса. Позднее в то же день в интервью газете El Financiero Алехандро Коссио, предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики, сообщил, что купил 2 млн доз "Спутника V". В субботу Российский фонд прямых инвестиций опроверг эту информацию, а также утверждения о том, что Коссио получил эксклюзивные права на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 732 290 случаев заражения коронавирусом, умерли 147 614 заболевших.