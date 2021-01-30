На востоке Кубы разбился вертолет

Вертолет разбился в пятницу на востоке Кубы, сообщил портал Cubadebate со ссылкой на Минобороны республики. Пять членов экипажа погибли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолет следовал из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо. По данным агентства Reuters, он "врезался в возвышенность".

Комиссия министерства обороны приступила к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.