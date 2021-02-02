Пять человек погибли из-за схода оползня в Папуа-Новой Гвинее

Пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести после схода оползня в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Об этом во вторник сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел близ города Булоло (провинция Моробе). Тела троих погибших взрослых и двух детей были извлечены из-под обломков после схода оползня, вызвавшего резкий подъем воды в близлежащей реке. Ведутся поиски еще трех человек, которые считаются пропавшими без вести.