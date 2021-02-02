Пять человек погибли из-за схода оползня в Папуа-Новой Гвинее
Пять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести после схода оползня в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Об этом во вторник сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел близ города Булоло (провинция Моробе). Тела троих погибших взрослых и двух детей были извлечены из-под обломков после схода оползня, вызвавшего резкий подъем воды в близлежащей реке. Ведутся поиски еще трех человек, которые считаются пропавшими без вести.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Не исключено, что борьба за вакцины еще более обострится, и это может привести к трагическим последствиям
Президент Ильхам Алиев: Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны?
Президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал некоторых госструктур: один встает и говорит, я открываю в Шуше филиал, другой говорит, открываю заставу
Президент Ильхам Алиев: Медицинское обследование за счет государства 5 миллионов человек требует большой организационной работы и финансовых ресурсов
Президент Ильхам Алиев: Настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого
Президент Ильхам Алиев: Будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения
Возможность со стороны Армении сформировать армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной - российское издание
Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО)
Не желающие дипломатического урегулирования на Южном Кавказе теперь хотят именно этого – Мевлют Чавушоглу
Азербайджанский актер в российской "Игре престолов": Готовится переворот, катастрофа совсем близко (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку о необязательности наличия при себе водительских прав
Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ Азербайджана способствует продолжительной низкой ставке рефинансирования - Unicapital
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе столицы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Замминистра о восстановительных работах в уничтоженных армянами заповедниках и национальных парках Азербайджана(Эксклюзив)
ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные – российский эксперт