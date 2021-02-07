В Сомали убит один из руководителей агентства разведки и безопасности

Глава регионального управления Национального агентства разведки и безопасности Сомали Абдирашид Абди и 13 членов его охраны убиты в воскресенье в центральной части страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль, в котором находился один из руководителей службы безопасности Сомали, подорвался на самодельной мине вблизи города Илдер. Никто пока не взял ответственность за это нападение.

Абдирашид Абди возглавлял управление разведки и безопасности города Дусамареб - административного центра штата Галмудуг.