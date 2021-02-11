Небольшой частный самолет упал и загорелся на западе Оттавы
Небольшой частный самолет упал на западе канадской столицы. Об этом сообщил во вторник телеканал СTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел недалеко от небольшого аэропорта Карп. По данным канала, двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся. Пожарным удалось его обнаружить и потушить.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Информации о том, сколько человек находилось на борту воздушного судна, также не поступало.
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