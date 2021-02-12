Военные Мьянмы помиловали более 23 тыс. заключенных

Мьянманские военные в пятницу объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных. Об этом со ссылкой на заявление главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлаина сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении указывается, что решение о помиловании заключенных было принято на фоне того, как страна "строит новое демократическое государство посредством мира, развития и дисциплины, чтобы превратить заключенных в достойных граждан и удовлетворить общество".

Уточняется, что помилование коснется 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.