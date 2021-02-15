Генсек ООН требует допустить в Мьянму спецпосланника организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мьянманским военным с призывом допустить в страну спецпосланника организации. Соответствующее заявление распространил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь призывает военных немедленно разрешить спецпосланнику ООН Кристин Шранер Бургенер посетить Мьянму на приемлемых условиях, чтобы она могла лично оценить ситуацию", - указывается в документе.

5 февраля Бургенер провела телефонный разговор с заместителем командующего армией страны Сое Вин. По словам Дюжаррика, "это был очень важный разговор, так как это был первый контакт, который нам удалось установить с военными властями с момента переворота".