В некоторых районах Пекина загрязнение воздуха сильно превышает допустимую норму

Другие страны 21 февраля 2021 06:45 (UTC+04:00)
В некоторых районах Пекина загрязнение воздуха сильно превышает допустимую норму

Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах Пекина превысила в воскресенье 300 мкг на кубический метр при максимально допустимой среднесуточной норме ВОЗ в 50 мкг на кубический метр. Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы китайской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 08:00 утра по местному времени (04:00 GMT+4), концентрация PM 10 в некоторых районах Пекина достигла 303 мкг на кубический метр. Наибольшее загрязнение зафиксировано на северо-западе города. Значительное превышение нормы PM 10 также отмечено в западной части столицы.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. Нынешнее загрязнение в Пекине метеорологи связывают с повышенной концентрацией пыли.

Наряду с PM 10 загрязнение воздуха в городе зачастую вызывает повышенная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, которые служат основным источником смога. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

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