Организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США в Японию

Два американских гражданина Питер и Майкл Тейлоры, подозреваемые в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, будут в скором времени экстрадированы из США в Японию. Об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что для осуществления процедуры экстрадиции в субботу в США были направлены сотрудники прокуратуры Токио. Они должны будут произвести арест и затем вылететь обратно в Японию вместе с подозреваемыми.

В 2020 году Госдепартамент США поддержал решение об экстрадиции, но адвокаты Тейлоров настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению. Верховный суд США позднее отклонил это ходатайство.