МИД КНР: Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран

Власти КНР безвозмездно поставляют вакцины в 69 государств и еще 43 странам продают их. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны", - сказал он.

По словам министра, "вакцина - мощнейшее оружие против коронавируса, она вселяет надежду на спасение жизни". Он также отметил, что КНР "непоколебимо выступает за доступность вакцин как глобального общественного блага".

"Китай уверенно идет впереди всех в международном сотрудничестве по вакцинам. Мы осуществляем сотрудничество по совместной разработке и производству вакцины с более чем 10 странами с привлечением более чем 100 тыс. добровольцев", - продолжил Ван И. "Мы готовы совместно с зарубежными партнерами рассмотреть вопрос взаимного признания вакцинирования и совместно разработать конкретный план этой работы", - резюмировал он.