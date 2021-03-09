В Багдаде произошел взрыв

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва ручной гранаты на свалке отходов в районе Эль-Аземия в столица Ирака Багдаде. Об этом в понедельник сообщило Национальное иракское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, в настоящее время спецназ выясняет обстоятельства произошедшего. Отмечается, что инцидент не оказал влияния на шествие паломников к гробнице имама Мусы аль-Казема в Багдаде.