Японская компания собрала группу специалистов по разработке нового боевого самолета

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries собрала группу специалистов по практической разработке боевого самолета нового поколения, который должен в 2030-х годах заменить нынешний многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2.

Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Группа, состав которой планируется расширить до 500 человек, рассчитывает к 2027 году построить прототип и начать тестовые полеты, а уже к 2031 году начать массовое производство новых боевых самолетов. В состав команды разработчиков вошли как специалисты самой Mitsubishi Heavy Industries, так и представители еще нескольких японских компаний, специализирующихся на разработке двигателей и радаров.