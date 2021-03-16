Марокко продолжит применение вакцины AstraZeneca

Марокко продолжит использование вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca в рамках продолжающейся общенациональной кампании по вакцинации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя властей королевства, "вакцина AstraZeneca не представляет опасности". "С момента начала вакцинации в конце января министерство здравоохранения пока не сообщало о каких-либо серьезных инцидентах", - отметил источник портала.