Япония, США и Южная Корея заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро подтверждают приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в их совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи в Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) близ Вашингтона.

"Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трехстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации [Корейского полуострова]", - отмечается в документе.