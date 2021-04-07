Шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков движения "Талибан" на военный лагерь в провинции Тахар.

Об этом в среду со ссылкой на источник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, атака произошла в ночь на среду. Силовикам удалось ликвидировать восемь боевиков.