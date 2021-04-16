СБ ООН принял резолюцию о создании в Ливии мониторинговой группы

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о создании в Ливии мониторинговой миссии для контроля за прекращением огня. Об этом сообщил ТАСС источник в организации, передает Trend/

"Резолюция принята без возражений", - сказал собеседник агентства.

В тесте документа говорится, что Совет Безопасности "принимает предложенные генеральным секретарем состав и аспекты функционирования мониторинговой группы". Генсек ранее предложил учредить мониторинговый компонент миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в составе не более 60 сотрудников организации.

Как пояснил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, группа будет дислоцирована в ливийском Сирое, когда это позволят сделать условия безопасности. Авангардная группа будет направлена в Триполи.

Представитель генсека уточнил, что группа будет сфокусирована исключительно для контроля за перемирием, установленным военным комитетом "пять плюс пять". В ее обязанности не будет входить контроль за выводом иностранных наемников.

"Они не будут вооружены и не будут носить военную форму, - добавил он. - Они будут носить униформу, идентифицирующую их как сотрудников ООН".