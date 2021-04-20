Subaru останавливает свой единственный завод в США из-за нехватки полупроводников

Японский автоконцерн Subaru вынужден остановить производство на своем заводе в штате Индиана (единственном за пределами Японии) по причине нехватки полупроводников. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что работа предприятия возобновится не ранее начала мая. Помимо этого, с 10 по 27 апреля остановлен завод Subaru в японской префектуре Гумма. Компания ожидает, что из-за этого в апреле производство сократится примерно на 25 тыс. автомобилей.

Японские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников в начале текущего года. Она связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.

Проблема усугубилась из-за возникшего в марте пожара на заводе Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. Аналитики Nomura Securities считают, что по этой причине мировое производство автомобилей может в апреле - июне сократиться примерно на 7%, или на 1,6 млн. При этом производство машин японскими компаниями упадет на 1,2 млн. Завод Renesas Electronics должен возобновить нормальную работу в мае.