Президент Чада умер от ранений, полученных в бою с повстанцами

Другие страны 20 апреля 2021 23:31 (UTC+04:00)
Президент Чада умер от ранений, полученных в бою с повстанцами

Военные в Чаде взяли власть в свои руки после смерти правившего с 1990 года президента Идрисса Деби Итно, раненного в боях с повстанцами. Военный совет во главе с генералом Махаматом Идриссом Деби Итно (сыном президента) объявил, что выборы в стране пройдут через 18 месяцев. Потерпевшие разгромное поражение в боях с армией в минувшие выходные повстанцы заявили о начале нового наступления на столицу страны Нджамену, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По результатам состоявшихся 11 апреля президентских выборов маршал Чада Идрисс Деби Итно был переизбран на этот пост на шестой срок, набрав 79,32%. В тот же день в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). 17 апреля в 300 км к северу от столицы Нджамены основные силы повстанцев были уничтожены правительственными войсками Чада. Однако бои продолжились.

Президент лично руководил операцией по нейтрализации повстанцев. 20 апреля Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий.

Военные заявили, что будут руководить страной ближайшие 18 месяцев.

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