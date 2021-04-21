Япония планирует дополнительно приобрести у Pfizer 50 млн доз вакцины

Правительство Японии планирует приобрести у американской фармацевтической компанией Pfizer дополнительные 50 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Kyodo.

Этого хватит для вакцинации 25 млн человек, отметило агентство.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Япония рассчитывает получить 310 млн доз. Разрешение на использование в этой стране выдано только производителям вакцины Pfizer. В настоящее время она поставляется самолетами из Бельгии, где расположен один из заводов консорциума. Каждая отправка должна быть отдельно одобрена властями Евросоюза, которые жестко контролируют распределение вакцины и ее поставки за рубеж.