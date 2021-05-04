Против задержанного в Мьянме японского журналиста выдвинули обвинение

Надзорные органы Мьянмы выдвинули официальное обвинение против японского журналиста Юки Китадзуми, который был задержан в стране 19 апреля. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, журналисту вменяется распространение ложной информации, за которое он может быть привлечен к тюремному заключению сроком до трех лет. Китадзуми также обвинен в нарушении закона о надзоре за въездом в Мьянму, в случае признания виновным по этой статье ему будет грозить до пяти лет тюрьмы.

Китадзуми работал в одной из ведущих японских газет Nikkei. В настоящее время он в качестве фрилансера сотрудничает с несколькими СМИ Японии. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.

Ранее правительство Японии выразило протест в связи с задержанием журналиста. Кроме того, японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что Токио будет добиваться освобождения Китадзуми.