В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева

Торжественный митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева, состоялся в Минске. Мероприятие организовано по инициативе посольства Азербайджана в Беларуси в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

На митинге присутствовали члены Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, представители посольства Азербайджана, администрации Московского района города Минска, азербайджанской диаспоры. В мероприятии также приняла участие делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с первым заместителем председателя Исполкома Виктором Гуминским. Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске герою-танкисту.

Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Латиф Гандилов поздравил с приближающимся Днем Победы. По его словам, азербайджанский народ внес посильный вклад в Великую Победу. Так, численность жителей республики на начало 1941 года составляла около 3,6 млн человек. На фронт отправились 680 тыс. азербайджанцев, около 400 тыс. из них погибли.

В операции по освобождению Беларуси принимали участие около 20 тыс. азербайджанцев, 14 из них получили звание Героя Советского Союза. "В Могилеве установлен бюст Героя Советского Союза Аслана Везирова, в Вилейке есть памятник дважды Герою Советского Союза Ази Асланову. В ближайшем будущем в Минске появится и бюст Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева. Я хотел бы поблагодарить белорусский народ, главу государства за такое внимание не только к своим героям, но и к героическим представителям других стран", - добавил Латиф Гандилов. Он подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и необходимость патриотического воспитания подрастающих поколений.

В свою очередь Виктор Гуминский отметил, что уроженец Азербайджана, советский офицер Наджафгулу Рафиев, проявив личное мужество, внес большой вклад в освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части в ходе операции "Багратион". Его танкисты в сражении под Бобруйском овладели переправой через реку Птичь и, захватив шоссе Бобруйск - Глуск, перерезали пути отхода противнику. Затем, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населенный пункт Ленино (Горецкий район) и первым вошел в Барановичи. Тем самым были спасены жизни сотен людей.

"В преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны мы не должны забывать, что одержать победу над фашизмом удалось только ценой героических усилий славных сынов и дочерей советского народа, благодаря нашей крепкой нерушимой дружбе. Эта цена оказалась крайне высокой. Поэтому мы должны чтить память об этом подвиге, чтобы трагическая история тех военных лет не повторилась вновь", - сказал Виктор Гуминский.