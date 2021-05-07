За неделю протестов в Колумбии пропали 379 человек - правозащитные организации
По меньшей мере 379 человек считаются пропавшими без вести в Колумбии за неделю протестов против налоговой реформы. Об этом заявили местные правозащитные организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным управления колумбийского омбудсмена, к ним поступила информация о 145 пропавших, 55 из которых уже найдены.
С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.
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