Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией

Другие страны 12 мая 2021 02:37 (UTC+04:00)
Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией

Правительство Канады отправило уже два борта своих ВВС в Индию с грузом различной медицинской помощи на фоне вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в этой стране. Об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем помогать другим станам, столкнувшимся с кризисной ситуацией из-за пандемии. Сегодня утром [11 мая] второй самолет ВВС Канады вылетел в Индию с грузом аппаратов ИВЛ", - сказал он. Трюдо пояснил, что человечество не сможет победить пандемию, пока необходимую помощь не получат все страны.

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