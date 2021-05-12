Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией
Правительство Канады отправило уже два борта своих ВВС в Индию с грузом различной медицинской помощи на фоне вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в этой стране. Об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжаем помогать другим станам, столкнувшимся с кризисной ситуацией из-за пандемии. Сегодня утром [11 мая] второй самолет ВВС Канады вылетел в Индию с грузом аппаратов ИВЛ", - сказал он. Трюдо пояснил, что человечество не сможет победить пандемию, пока необходимую помощь не получат все страны.
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