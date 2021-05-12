У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океане у берегов Филиппин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к юго-западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.