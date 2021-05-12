У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в среду в Тихом океане у берегов Филиппин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к юго-западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Лента новостей
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров