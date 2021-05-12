Канада получила почти 20 млн доз вакцин от коронавируса

Почти 20 млн доз вакцин от коронавируса были доставлены в Канаду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы уже доставили почти 20 млн доз вакцин от COVID-19 в наши провинции и территории", - написал он в Twitter.

Ранее Трюдо сообщил, что власти страны планируют завершить вакцинацию населения в сентябре.

К настоящему времени в стране доступны препараты американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca. На данный момент привились уже более 15,3 млн человек (48,5% населения старше 12 лет), из них более 1,2 млн сделали вторую прививку.