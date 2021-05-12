Канада получила почти 20 млн доз вакцин от коронавируса
Почти 20 млн доз вакцин от коронавируса были доставлены в Канаду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Мы уже доставили почти 20 млн доз вакцин от COVID-19 в наши провинции и территории", - написал он в Twitter.
Ранее Трюдо сообщил, что власти страны планируют завершить вакцинацию населения в сентябре.
К настоящему времени в стране доступны препараты американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca. На данный момент привились уже более 15,3 млн человек (48,5% населения старше 12 лет), из них более 1,2 млн сделали вторую прививку.
Лента новостей
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров