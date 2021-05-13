Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 100 человек

Число палестинцев, погибших в результате продолжающихся четвертый день ракетных обстрелов сектора Газа, превысило 100 человек. Как сообщил в четверг Минздрав прибрежного анклава, "погибли 103 человека, среди них 27 детей и 11 женщин, 580 человек получили ранения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, по данным властей сектора, свыше 500 единиц жилья полностью разрушено, еще 2 500 - нанесен серьезный ущерб. "Четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов, а также школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура в ряде районов полностью разрушены", - отмечается в заявлении министерства общественных работ и жилищного строительства, которое приводит палестинский информационный портал Samaa News.