Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 100 человек
Число палестинцев, погибших в результате продолжающихся четвертый день ракетных обстрелов сектора Газа, превысило 100 человек. Как сообщил в четверг Минздрав прибрежного анклава, "погибли 103 человека, среди них 27 детей и 11 женщин, 580 человек получили ранения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, по данным властей сектора, свыше 500 единиц жилья полностью разрушено, еще 2 500 - нанесен серьезный ущерб. "Четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов, а также школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура в ряде районов полностью разрушены", - отмечается в заявлении министерства общественных работ и жилищного строительства, которое приводит палестинский информационный портал Samaa News.
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