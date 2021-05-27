Посольство КНР призвало власти США не политизировать тему происхождения коронавируса

Политические манипуляции на тему происхождения нового коронавируса мешают международным усилиям по борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Китая в США, опубликованном после заявления Белого дома о том, что Пекин недостаточно сотрудничал в расследовании обстоятельств появления коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кампания по дискредитации и переложение вины возвращаются, теория о "лабораторной утечке" вновь всплывает. С начала вспышки коронавируса в прошлом году некоторые политические силы были сфокусированы на политической манипуляции и играх с возложением вины, игнорируя срочную необходимость борьбы с пандемией", - отмечается в тексте.

В диппредставительстве призвали к "международному сотрудничеству на основе уважения к фактам и науке". "Политизация поиска происхождения вируса, что является научным вопросом, не только осложняет выявление природы вируса, но и <...> серьезно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией, - говорится в комментарии. - Мы поддерживаем всеобъемлющее изучение всех ранних случаев коронавируса, а также тщательное расследование в отношении некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".