Япония дополнительно выделит $800 млн в поддержку механизма COVAX
Власти Японии дополнительно направят $800 млн на поддержку международного механизма COVAX, который призван обеспечить в глобальных масштабах более широкий доступ к вакцинам против коронавируса. Об этом в среду в ходе совместного виртуального саммита правительства Японии и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации объявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я рад сообщить, что мы направим дополнительные $800 млн, увеличив таким образом сумму нашего взноса в COVAX до $1 млрд", - заявил премьер. Он также сообщил, что Токио "намерен в будущем передать COVAX 30 млн доз вакцины, которые произведут на территории Японии, когда для этого сложатся подходящие условия".
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