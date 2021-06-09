Темпы инфляции в Китае в мае составили 1,3%

Другие страны 9 июня 2021 06:26 (UTC+04:00)
Темпы инфляции в Китае в мае составили 1,3%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в мае вырос в годовом исчислении на 1,3%. Согласно опубликованному в среду заявлению Государственного статистического управления КНР, это на 0,4 процентного пункта выше, чем в апреле, однако меньше прогнозного значения в 1,6%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, за минувший месяц цены в городах страны выросли на 1,4%, в сельской местности - на 1,1%. Цены на продовольствие увеличились на 0,3%, на непродовольственные товары - на 1,6%. Цены на потребительские товары в прошлом месяце выросли на 1,6%, стоимость услуг увеличилась на 0,9%.

По сравнению с данными прошлого года в мае цены на мясную продукцию снизились на 11,3%, при этом стоимость свинины - один из ключевых элементов потребительской корзины в Китае - сократилась на 23,8% в годовом выражении. Продукция водного промысла подорожала на 13,8%, фрукты - на 1,4%, свежие овощи и зелень - на 5,4%, цены на яйца выросли на 14,3%.

Услуги в области здравоохранения в Китае в прошлом месяце подорожали на 0,2%, цены в сфере образования, культуры и развлечений - на 1,5%. Цены на услуги в сфере транспорта и связи выросли на 5,5%.

По итогам 2020 года темпы инфляции в Китае составили 2,5%, что ниже целевого показателя, установленного на 2020 год на уровне 3,5%. В этом году власти определили целевой показатель инфляции на уровне 3%.

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