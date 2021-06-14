Лидеры стран НАТО обсудят на саммите обеспечение технологического преимущества
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в рамках обеспечения коллективной обороны рассмотрят меры по сохранению технологического преимущества альянса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Лидеры подтвердят, что способность НАТО обеспечить совместную оборону опирается на сохранение нашего технологического преимущества. Союзники запустят [программу] ускорителя оборонных инноваций для обеспечения технологического сотрудничества и быстрого внедрения новых технологий, которые повысят защиту и безопасность НАТО ", - отмечается в тексте.
Лента новостей
В центральном регионе Грузии при поддержке государства открылось еще одно крупное холодильное хозяйство
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей – Верховный представитель
Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджана
Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – Бренда Шаффер (Эксклюзив)
Украинские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол (Эксклюзив)
Представители зарубежного дипкорпуса ознакомились с вандализмом, совершенным армянами в Джума-мечети в Агдаме
В Агдаме я обнаружил членов семей людей, бежавших от геноцида в Ходжалы – известный фотограф (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Состоялась церемония прощания с архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви
Действующий председатель ОБСЕ приветствовала возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей