Бразильский регулятор разрешил продлить срок годности вакцины J&J от коронавируса

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило использовать вакцину Johnson&Johnson (J&J) от коронавируса на протяжении 4,5 месяцев с даты производства, а не трех месяцев, как это было изначально предусмотрено производителем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания Janssen-Cilag (дочерняя фирма J&J - прим. ТАСС) 10 июня 2021 года обратилась с запросом о продлении срока годности, разрешенного для экспериментального экстренного применения в условиях ЧС вакцины против COVID-19 (Ad26.CoV2-S, рекомбинантная)", - говорится в публикации на сайте Anvisa. Как уточняется, решение о продлении на шесть недель срока годности принято с учетом аналогичного решения Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и на основании анализа соответствующих данных о качестве препарата.

Ранее Минздрав Бразилии сообщил о том, что первые 3 млн доз вакцины Janssen поступят в страну 15 июня. Позже было объявлено о переносе поставки на один день. При этом срок годности препарата истекает 27 июня. Отмечалось, что эти дозы приобретаются со скидкой 25%, что позволит сэкономить около 480 млн реалов (около $94 млн).