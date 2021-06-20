Суд в индийском штате Бихар призвал власти открыть данные по числу смертей от коронавируса
Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция индийского штата Бихар) потребовал от регионального правительства отказаться от "непрозрачной системы" ведения записей о рождении и смерти, опубликовать число смертельных случаев в период эпидемии коронавирусной инфекции "каким бы оно ни было".
Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, соответствующее обращение суда было принято в субботу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По этой информации, суд распорядился обновить портал штата, на котором отображается статистика, связанная с эпидемией коронавирусной инфекции, и отметил, что официальные органы должны раскрывать такие данные в течение 24 часов. Это уже не первое обращение суда к региональному правительству, 10 июня после призыва Высокого суда открыть данные по смертям, власти увеличили количество скончавшихся более чем на 3 тыс.: примерно с 5 тыс. умерших до более 9 тыс. Однако общественность и СМИ считают и эту цифру сильно заниженной.