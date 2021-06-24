Прямые инвестиции Китая в страны инициативы "Один пояс - один путь" превысили $130 млрд

Объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" за восемь лет превысил $130 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на видеоконференции, посвященной сотрудничеству в рамках инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние восемь лет инициатива "Один пояс - один путь" превратилась из наброска в реальность, обеспечила огромные возможности и бонусы странам по всему миру", - приводит его слова в четверг сайт МИД КНР.

"Совокупный товарооборот Китая со странами-участницами инициативы "Один пояс - один путь" превысил $9,2 трлн. Прямые инвестиции китайских компаний в страны проекта "Один пояс - один путь" превысили $130 млрд", - указал Ван И.

Он также отметил, что за восемь лет инициатива продемонстрировала высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.

Влияние пандемии

Сотрудничество стран инициативы "Один пояс - один путь" не остановилось перед лицом пандемии, а, напротив, пошло против ветра и продемонстрировало прочность и жизнеспособность, подчеркнул министр иностранных дел КНР.

"В прошлом году перед лицом внезапной вспышки COVID-19 сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" не только не нажало на кнопку паузы, но и пошло вперед против ветра, демонстрируя огромную прочность и жизнеспособность", - сказал он.

По словам Ван И, страны-участницы инициативы развивали противоэпидемическое сотрудничество. Кроме того, были проведены десятки международных конференций для обмена опытом в сфере содействия устойчивому развитию.

Ван И также отметил, что, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в 2020 году товарооборот между Китаем и странами инициативы "Один пояс - один путь" достиг рекордных $1,35 трлн, что оказало положительное влияние на борьбу с последствиями пандемии, стабилизацию экономики и защиту благосостояния населения.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.