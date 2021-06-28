На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара

Аномально жаркая погода установилась в западных канадских провинциях. Об этом в понедельник проинформировало национальное метеобюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жаркая погода отмечается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий. В течение понедельника столбики термометров будут здесь достигать отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начнет спадать во вторник, а в некоторых местах продержится до конца недели. О пострадавших пока не сообщается.

Власти указанных регионов объявили соответствующие предупреждения.