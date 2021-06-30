Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта Колумбии
Группа неизвестных забросала камнями кортеж автомобилей, в одном из которых находилась министр транспорта Колумбии Анхела Ороско. Об этом во вторник сообщила радиостанция Efe Eme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел во вторник днем на северо-западе Боготы. Министр покидала мероприятие, посвященное строительству метро в колумбийской столице, когда неизвестные атаковали кортеж. Камни попали в боковые стекла, а также корпус машины. Никто не пострадал.
Власти начали расследование.
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